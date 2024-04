Вечір боксу в Саудівській Аравії: Вайлдер проведе бій з Чжилеєм, Дюбуа з Хрговичем

Промоутерські компанії Matchroom Boxing і Queensberry Promotions оголосили всіх учасників турніру "5 на 5".

Вечір боксу відбудеться 1 червня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

На івенті ексчемпіон світу WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) зустрінеться проти колишнього тимчасового чемпіона за версією WBO Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО).

𝐆𝐔𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄𝐄𝐃 𝐟𝐢𝐫𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬! 💥 Don't blink - the clash between @BronzeBomber and Zhilei Zhang is sure to be all-action! #QueensberryvsMatchroom | June 1st | @tntsportsboxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/OAUUVFujpV

Також британський надважковаговик Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) вийде в ринг проти обов’язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича (17-0, 14 КО).

The heavyweight division keeps delivering, as @DynamiteDubois will clash with @Filip_Hrgovic aiming to take his IBF mandatory spot 😤#QueensberryvsMatchroom | June 1st | @tntsportsboxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/gqjK6tKISl