Вечір боксу в Саудівській Аравії: Вайлдер проведе бій з Чжилеєм, Дюбуа з Хрговичем

Джерело - Чемпіон.

Промоутерські компанії Matchroom Boxing і Queensberry Promotions оголосили всіх учасників турніру "5 на 5".

Вечір боксу відбудеться 1 червня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

На івенті ексчемпіон світу WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) зустрінеться проти колишнього тимчасового чемпіона за версією WBO Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО).

Також британський надважковаговик Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) вийде в ринг проти обов’язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича (17-0, 14 КО).

Головною подією вечора стане бій Дмитра Бівола (21−0, 11 КО) та Артура Бетербієва (20−0, 20 КО) у напівважкій вазі.

Андеркард

Даніель Дюбуа (20−2, 19 КО) — Філіп Хргович (17−0, 14 КО) — надважка вага

Чжан Чжилей (26−2−1, 21 KO) — Деонтей Вайлдер (43−3−1, 42 КО) — надважка вага

Реймонд Форд (15−0−1, 8 КО) — Нік Болл (19−0−1, 11 KO) — бій за титул чемпіона WBA у напівлегкій вазі

Хамза Шіраз (19−0, 15 КО) — Остін Вільямс (16−0, 11 KO) — середня вага

Віллі Гатчінсон (17−1, 13 КО) — Крейг Річардс (18−3, 11 КО) — напівважка вага

Головний бій

Дмитро Бівол (21−0, 11 КО) та Артур Бетербієв (20−0, 20 КО) — напівважка вага

Нагадаємо, Вайлдер сенсаційно програв Джозефу Паркеру під час вечора боксу у Саудівській Аравії у грудні минулого року. Новозеландець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 118:111, 118:110, 120:108.

Чжилей 8 березня також зазнав поразки від Паркера. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.