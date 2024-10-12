Для Кадирова підготували місце на вечорі боксу Бетербієв – Бівол

Лідер Чечні Рамзан Кадиров буде присутній на вечорі боксу, в головному бою якого битимуться два росіянини – Артур Бетербієв та Дмітрій Бівол.

Про це стало зрозуміло з публікації DAZN Boxing, на якій видно надпис "Президент Рамзан Кадиров" на одному з місць у другому ряду рингсайду. Поруч із терористом сидітимуть промоутер Едді Гірн, менеджер Тайсона Ф’юрі та інші селебріті зі світу боксу.

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Втім, невдовзі пост видалили. Вечір боксу в Саудівській Аравії вже стартував. Зазначимо, що Бетербієв має канадський паспорт, але це не заважає йому публічно підтримувати Кадирова, якого Канада внесла у санкційні списки.