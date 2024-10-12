Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Для Кадирова підготували місце на вечорі боксу Бетербієв – Бівол

Ігор Чернявський — 12 жовтня, 19:45
Для Кадирова підготували місце на вечорі боксу Бетербієв – Бівол

Лідер Чечні Рамзан Кадиров буде присутній на вечорі боксу, в головному бою якого битимуться два росіянини – Артур Бетербієв та Дмітрій Бівол.

Про це стало зрозуміло з публікації DAZN Boxing, на якій видно надпис "Президент Рамзан Кадиров" на одному з місць у другому ряду рингсайду. Поруч із терористом сидітимуть промоутер Едді Гірн, менеджер Тайсона Ф’юрі та інші селебріті зі світу боксу.

Instagram DAZN

Втім, невдовзі пост видалили. Вечір боксу в Саудівській Аравії вже стартував. Зазначимо, що Бетербієв має канадський паспорт, але це не заважає йому публічно підтримувати Кадирова, якого Канада внесла у санкційні списки.

Бівол Артур Бетербієв

Бівол

Бетербієв – Бівол: усе про бій за звання абсолюта
Чісора дав прогноз на бій Бетербієв – Бівол
Бетербієв і Бівол пройшли процедуру зважування, один ледве вклався в ліміт
Гірн вважає, що бій між росіянами буде найкращим в історії боксу
Чемпіон світу назвав Усика найкращим боксером незалежно від вагової категорії

Останні новини