Гарсія викликав на бій Джервонту

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) хоче провести бій проти чемпіона Світової боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі Джервонти Девіса (29-0, 27 КО)

Про це він заявив у Twitter.

Everyone wanna talk about the little

Stupid tank



Let’s fight nuff of that funny talk



Come see me at 144 and let stop the talk



If you beat frank let’s run it @Gervontaa