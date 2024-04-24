Гарсія викликав на бій Джервонту

Джерело - Чемпіон.
Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) хоче провести бій проти чемпіона Світової боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі Джервонти Девіса (29-0, 27 КО)
Про це він заявив у Twitter.
"Усі хочуть говорити про маленького дурного Танка. Давай битись, досить цих смішних розмов.
Приходь до мене у першу напівсередню вагу і припини балачки. Якщо ти переміг чесно – зробімо це", – написав Гарсія.
Everyone wanna talk about the little— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 23, 2024
Stupid tank
Let’s fight nuff of that funny talk
Come see me at 144 and let stop the talk
If you beat frank let’s run it @Gervontaa
Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном.
Після бою він анонсував зміну вагової категорії.
Водночас Джервонта у своєму останньому бої нокаутував саме Гарсію. Двобій відбувся у квітні 2023 року.