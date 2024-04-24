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Гарсія викликав на бій Джервонту

Сьогодні 00:45 126 0
Гарсія викликав на бій Джервонту
#Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) хоче провести бій проти чемпіона Світової боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі Джервонти Девіса (29-0, 27 КО)

 Про це він заявив у Twitter.

"Усі хочуть говорити про маленького дурного Танка. Давай битись, досить цих смішних розмов.

Приходь до мене у першу напівсередню вагу і припини балачки. Якщо ти переміг чесно – зробімо це", – написав Гарсія.

Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

Після бою він анонсував зміну вагової категорії.

Водночас Джервонта у своєму останньому бої нокаутував саме Гарсію. Двобій відбувся у квітні 2023 року.

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