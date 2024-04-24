Гарсія викликав на бій Джервонту

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) хоче провести бій проти чемпіона Світової боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі Джервонти Девіса (29-0, 27 КО)

Про це він заявив у Twitter.

"Усі хочуть говорити про маленького дурного Танка. Давай битись, досить цих смішних розмов. Приходь до мене у першу напівсередню вагу і припини балачки. Якщо ти переміг чесно – зробімо це", – написав Гарсія.

Everyone wanna talk about the little

Stupid tank



Let’s fight nuff of that funny talk



Come see me at 144 and let stop the talk



If you beat frank let’s run it @Gervontaa — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 23, 2024

Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном.

Після бою він анонсував зміну вагової категорії.

Водночас Джервонта у своєму останньому бої нокаутував саме Гарсію. Двобій відбувся у квітні 2023 року.