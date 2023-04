Джервонта Девіс (29-0-0, 27 KO) потужним нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO) в поєдинку непереможних американських боксерів з договірним лімітом ваги (61,7 кг).

У сьомому раунді Джервонта виконав потужний удар по корпусу й Гарсія не зміг продовжити бій. У другому раунді Гарсія побував у нокдауні після шикарного лівого бокового.

