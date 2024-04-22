Гарсія анонсував зміну вагової категорії

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) заявив про перехід у напівсередню вагу (до 66,7 кг).

Про це він заявив після бою з Девіном Хейні.

"Я не думаю, що Джервонта Девіс переможе Френка Мартіна, але якби він це зробив, він би не став битися зі мною, тому що я піднімаюсь у вазі.

Я не вкладаюся у першу напівсередню вагу (63,5 кг), я збираюся у напівсередній дивізіон (66,68 кг). Я не можу зробити 63,5 кг. Я навіть технічно ніколи не бився у цій вазі.

Моє тіло не може опуститися нижче за 64,9 кг, це неможливо. Я випробував кожну техніку", - сказав Гарсія.