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13.04.2024 13:00 714

WBA назвала обов'язкового претендента на титул Альвереса

Сьогодні 19:19 82 0
WBA назвала обов'язкового претендента на титул Альвереса
#Сауль Канело Альварес, #Едгар Берланг

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (22-0, 17 КО) тепер є обовʼязковим претендентом на пояс Світової боксерської асоціації (WBA), яким володіє Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

Берланга у лютому достроково переміг у шостому раунді Педрейга Маккрорі (18-1, 9 КО). Для нього це була перша дострокова перемога за три роки.

Наступний поєдинок Канело відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі проти Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO).

Зазначимо, що Альварес хотів провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

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