WBA назвала обов'язкового претендента на титул Альвереса

Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (22-0, 17 КО) тепер є обовʼязковим претендентом на пояс Світової боксерської асоціації (WBA), яким володіє Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

Берланга у лютому достроково переміг у шостому раунді Педрейга Маккрорі (18-1, 9 КО). Для нього це була перша дострокова перемога за три роки.

‼️ The WBA have declared that Edgar Berlanga is now Canelo Alvarez's WBA mandatory challenger for his undisputed super-middleweight world titles. They are making a new 'regular' belt at light-heavyweight for David Morrell vs Radivoje Kalajdzic in June - Morrell will vacate his…