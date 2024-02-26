Канело вимагає бій проти Чарло

Бій повинний був відбутися у травні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) поставив ультиматум промоутеру щодо свого наступного бою 4 травня.

Про це повідомляє мексиканський журналіст Фернандо Шварц.

"Канело погрожував Елу Хеймону і Premier Boxing Champions, якщо не Чарло, то він не буде боксувати. Ось що сказав Канело, я цитую: "Що ж, якщо це не Джермалл, то в травні бою не буде", - написав Шварц.

Раніше інсайдер Рік Глазер повідомляв, що Альверес залишить промоутерську компанію Premier Boxing Champions.

Бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло мав стати перший поєдинком для Канело після перемоги над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

Водночас Джермалл Чарло востаннє боксував у листопаді, коли переміг за очками Хосе Бенавідеса-молодшого.

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