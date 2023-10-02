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Стали відомі суддівські записки бою Канело - Чарло

У мережі з'явилися суддівські записки бою Сауль Альварес – Джермелл Чарло
Сьогодні 08:25 274 0
Стали відомі суддівські записки бою Канело - Чарло
Фото - Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) здолав володаря всіх поясів в першій середній вазі Джермелла Чарло (35-2-1, 19 KO).

Бій пройшов усю дистанцію у 12 раундів і завершився впевненою перемогою мексиканця рішенням суддів: 119–108, 118–109, 118–109.

Усі судді віддали Джермеллу 9-й раунд, у якому він мав непоганий вигляд. Також двоє із суддів віддали йому перевагу в п'ятій трихвилинці. Загалом, перевага Альвареса була беззаперечною.

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