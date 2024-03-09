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Визначився наступний суперник Канело

Сьогодні 10:32 147 0
Визначився наступний суперник Канело
Фото - Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) наступний бій проведе проти володаря титулу WBC Silver Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO).

Про це повідомляє DAZN.

Поєдинок відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, США.

Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

Свій останній поєдинок Мунгуя провів у січні, в якому нокаутував Джона Райдера.

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