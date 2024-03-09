Визначився наступний суперник Канело

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) наступний бій проведе проти володаря титулу WBC Silver Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO).
Про це повідомляє DAZN.
Поєдинок відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, США.
🚨🥊 Done Deal! 🥊🚨— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2024
🇲🇽 @Canelo will take on @jaimemunguia15 for the undisputed WBC, WBA, IBF & WBO super-middleweight world titles🇲🇽
Saturday May 4. Live at https://t.co/FoiaUucafv #CaneloMunguia@premierboxing | @GoldenBoyBoxing pic.twitter.com/NMi78EFA0h
Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.
Свій останній поєдинок Мунгуя провів у січні, в якому нокаутував Джона Райдера.