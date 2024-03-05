Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа впевнений, що рано чи пізно проведе бій із Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Джошуа.

"Чи можливий поєдинок Джошуа - Ф'юрі і коли він відбудеться? Я б сказав, що це станеться раніше, ніж пізніше. Бій перебуває на стадії розробки і це має відбутися. Ми хочемо цього так само як і ви. Ми говоримо про це. Це безумовно станеться, причому скоріше раніше, ніж пізніше - запам'ятайте мої слова...

Переговори не настільки просунулися, щоб переходити до пошуку дати і місця, але є дорожня карта. Хтось назвав би це контрольно-пропускними пунктами, і якщо я зможу пройти ці контрольно-пропускні пункти, то Ф'юрі - частина мого шляху, а я - частина його. Було б нерозумно не зробити цього", - сказав Джошуа.