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Джошуа: Ф'юрі - частина мого шляху, а я - його

Британець - про ймовірність бою з Циганським королем
Сьогодні 18:37 81 0
Джошуа: Ф'юрі - частина мого шляху, а я - його
Фото: Sky Sports
#Ентоні Джошуа

Джерело - DAZN's Off The Cuff.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа впевнений, що рано чи пізно проведе бій із Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Джошуа.

"Чи можливий поєдинок Джошуа - Ф'юрі і коли він відбудеться? Я б сказав, що це станеться раніше, ніж пізніше. Бій перебуває на стадії розробки і це має відбутися. Ми хочемо цього так само як і ви. Ми говоримо про це. Це безумовно станеться, причому скоріше раніше, ніж пізніше - запам'ятайте мої слова...

Переговори не настільки просунулися, щоб переходити до пошуку дати і місця, але є дорожня карта. Хтось назвав би це контрольно-пропускними пунктами, і якщо я зможу пройти ці контрольно-пропускні пункти, то Ф'юрі - частина мого шляху, а я - частина його. Було б нерозумно не зробити цього", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, 8 березня Джошуа проведе поєдинок проти Френсіса Нганну. 

Бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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