Джошуа може стати запасним бійцем на бій Ф'юрі – Усик

Ентоні Джошуа може замінити Олександра Усика

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку коли, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (21-0; 14 КО) або володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) не зможуть вийти на ринг 18 травня.

Про це повідомив голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Алалшіх.

У випадку, якщо Тайсон Ф'юрі відмовиться від бою, то 18 травня Усик отримає суперника за своїм вибором.

А якщо Олександр Усик відмовиться, то Туркі Алалших хоче, щоб 18 травня відбувся бій Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення Ер-Ріяд. Нагадаємо спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Організатори вирішили, що 17 лютого заміни Ф'юрі на іншого боксера не буде. Хоча раніше були чутки, що Тайсона замінить хорват Філіп Хргович, перший номер рейтингу IBF та обов'язковий претендент за цією версією.