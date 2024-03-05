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Понад 700 гривень: трансляція бою Джошуа - Нганну для українців буде платною

Сьогодні 10:50 76 0
Понад 700 гривень: трансляція бою Джошуа - Нганну для українців буде платною
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Бій між бій між колишнім чемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну на території України транслюватиме платформа DAZN.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Подивитися поєдинок можна буде за 20 доларів (752 грн).

Вечір боксу в саудівському Ер-Ріяді відбудеться 8 березня. Початок боїв андеркарду запланований на 18:00 за київським часом. Бій між Джошуа та Нганну розпочнеться не раніше 00:30 у ніч з п'ятниці на суботу.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок  у боксі, до цього він виступав у UFC.

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