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Бій Усик - Ф'юрі перенесено на 18 травня

Сьогодні 21:54 307 0
Бій Усик - Ф'юрі перенесено на 18 травня
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Місце проведення залишилось незмінним - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.

Нагадаємо спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Організатори вирішили, що 17 лютого заміни Ф'юрі на іншого боксера не буде. Хоча раніше були чутки, що Тайсона замінить хорват Філіп Хргович, перший номер рейтингу IBF та обов'язковий претендент за цією версією.

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