Альварес: Реванш з Біволом має відбутись тій же ваговій категорії

Канело розповів про реванш з Біволом

Джерело - IZQUIERDAZО.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) хоче, щоб реванш проти Дмитра Бівола (21-0, 11 КО) відбувся у напівважкій вазі.

Про це він розповів порталу Іzquierdazo.

"Реванш з Біволом має відбутись тій же ваговій категорії, що й перший бій, ось і все. Звичайно, я можу виграти. Це не питання віри, це тому, що я знаю, що можу. Зараз це мій пріоритет. Я хочу це зробити, і я знаю, що можу виграти".

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"Тому що я знаю, у якому стані пішов на той бій. Я знаю, що можу зробити, і що яробити. Я не міг зробити все належним чином, тому що не тренувався так, як мав. Через травмовану руку і тому подібне", - сказав Альварес.

Раніше повідомлялося, що Бівол готовий змінити вагову категорію заради титульного бою з Канело.