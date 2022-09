Канело переміг Головкіна і захистив титул абсолютного чемпіона світу

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) переміг чемпіона у середній вазі Геннадія Головкіна (42-2-1, 37 КО) одноголосним рішенням суддів.

Усі судді віддали пермогу мексиканцю 116-112, 115-113, 115-113.

AND STILL UNDISPUTED 👑



Canelo beats GGG by UD in the final fight between two historic rivals 🙌#CaneloGGG3 pic.twitter.com/EfkJu2zz4a