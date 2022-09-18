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Канело переміг Головкіна і захистив титул абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 07:38 432 0
Бій пройшов усю дистанцію
Канело переміг Головкіна і захистив титул абсолютного чемпіона світу
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) переміг чемпіона у середній вазі Геннадія Головкіна (42-2-1, 37 КО) одноголосним рішенням суддів.

Усі судді віддали пермогу мексиканцю 116-112, 115-113, 115-113.

Канело активно розпочав поєдинок і домінував до 9-го раунду. Головкін забрав останні раунди, але на долю переможця це не вплинуло.

Чемпіон провів для вас онлайн поєдинку з Лас-Вегасу.

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