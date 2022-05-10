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Бівол готовий змінити вагову категорію заради титульного бою з Канело

Сьогодні 11:55 196 0
Дмитро Бівол прокоментував зміну вагової категорії
Бівол готовий змінити вагову категорію заради титульного бою з Канело
#Бівол, #Сауль Канело Альварес

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол (20-0, 11 КО) може змінити вагову категорію, щоб провести бій із Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО)  за звання абсолютного чемпіона світу у другому середньому дивізіоні.

Про це розповів сам російський боксер в інтерв'ю YouTube каналу Fight Hub TV.

"У мене є бажання побитися за всі пояси у другій середній вазі. Чому ні? Я думаю, що зможу зробити вагу. Можливо, зможу (сміється, - прим.). Мені потрібно подумати про це.

Зробити вагу в напівважкому дивізіоні - не проблема для мене. Я не відчуваю проблем. Мабуть, я можу зробити і 168 фунтів. Перед пандемією коронавірусу я був впевнений у цьому на сто відсотків, але під час пандемії я сидів удома і запасався жиром", - сказав Бівол.

Нагадаємо, Бівол сенсаційно переміг Сауля Альвареса.

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