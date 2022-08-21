Атлас: Роздільне рішення? Заберіть ліценцію у судді

Американський тренер Тедді Атлас здивований рішенням одного із суддів віддати перемогу Ентоні Джошуа над Олександром Усиком.

Про це заявив сам фахівець.

"Роздільне рішення? Будь ласка, відберіть ліцензію у цього судді, щоб його більше ніколи не допустили до оціночних карток.

Джошуа міг би не матюкатися після бою. У результаті він зробив добре, проявивши свою людяність, але яких би легендарних бійців не називав, він програв цей бій.

Тільки через те, що в реванші Джошуа мав один хороший раунд, якого він не зміг зробити в першому бою, дає йому право сказати, що ніби переміг. Ентоні повинен визнати правду, і сподіваюся, його шанувальники за океаном теж це зроблять.

Потрібно віддати належне Едді Гірну. Попри те, що Ентоні Джошуа його людина, він визнав, що Олександр Усик сьогодні був кращим. Ей Джей звик, що з ним поводяться як із зіркою і вирішив, що після одного виграного раунду можна поводитися так, ніби виграв бій", - зазначив Атлас.