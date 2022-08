Атлас: Роздільне рішення? Заберіть ліценцію у судді

Американський тренер Тедді Атлас здивований рішенням одного із суддів віддати перемогу Ентоні Джошуа над Олександром Усиком.

Про це заявив сам фахівець.

Split decision???? Please take away that judge’s license, and never allow him near a score card again!! #UsykJoshua2 #boxing