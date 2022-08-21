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Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси

Сьогодні 02:07 2078 0
Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси
#Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Один суддя віддав перемогу британцю 113-115, два інших - українцеві - 115-113, 116-112.

Також Усик став володарем вакантного поясу The Ring.

Усик упевнено розпочав поєдинок, нарощуючи перевагу. Перша половина залишилася за українцем. Найважчими для Усика виявились 8 і 9 раунди - Джошуа почав влучатита дещо вибив чемпіона світу з ритму. У 10-му раунді українець повернув собі перевагут та впевнено контролював поєдинок до завершення.

Нагадаємо, наш сайт провів для вас онлайн бою з Джидди.

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