Перемогу Усика над Джошуа визнано найбільшою звитягою України в 2021 році

Джерело - Рейтинг.

Перемогу суперважковаговика Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа українці визнали найбільшим досягненням України в 2021 році.

Про це повідомляє Соціалогічна група Рейтинг відповідно до свого опитування.

На другому місці - результат українських паралімпійців у Токіо.

Також до 17 найбільших здобутків України в році, що минає, увійшли ще дві спортивні події: вихід збірної України в чвертьфінал Євро-2020 та участь українських спортсменів у Олімпійських іграх у Токіо.

Нагадаємо, Асоціація спортивних журналістів України обрала ТОП-10 українських спортсменів 2021 року - Олександр Усик не потрапив до трійки.