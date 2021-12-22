Перемогу Усика над Джошуа визнано найбільшою звитягою України в 2021 році

Джерело - Рейтинг.
Перемогу суперважковаговика Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа українці визнали найбільшим досягненням України в 2021 році.
Про це повідомляє Соціалогічна група Рейтинг відповідно до свого опитування.
На другому місці - результат українських паралімпійців у Токіо.
Також до 17 найбільших здобутків України в році, що минає, увійшли ще дві спортивні події: вихід збірної України в чвертьфінал Євро-2020 та участь українських спортсменів у Олімпійських іграх у Токіо.
Нагадаємо, Асоціація спортивних журналістів України обрала ТОП-10 українських спортсменів 2021 року - Олександр Усик не потрапив до трійки.