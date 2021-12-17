ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Олександр Усик

Джерело - АСЖУ.

АСЖУ продовжує оголошувати імена найкращих атлетів України за підсумками 2021 року, що увійшли до ТОП-10, визначеного Експертною Радою Асоціації.

Четвертий номер рейтингу найкращих атлетів 2021 року - професійний боксер Олександр Усик. Олександр уже з десяток років перебуває у центрі уваги українського спорту, вийшовши на передові шпальти спортивних ЗМІ після здобуття титулу олімпійського чемпіона на Іграх 2012 року у Лондоні.

Цього року Усик забронював собі місце у ТОП-10 найбільш успішних українських спортовців завдяки знаковій перемозі, яку 34-річний професіонал виборов у ніч на 26 вересня у тому ж таки Лондоні. На арені Tottenham Hotspur, за присутності близько 67 тисячі глядачів, Олександр Усик переміг британського опонента Ентоні Джошуа, забравши його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Ті самі пояси, які Ентоні здобув у 2017 році якраз у драматичному поєдинку з Кличко-молодшим, що тоді стало фактичним завершенням видатної кар’єри Володимира.

Здається, Усику все одно, проти кого і де боксувати знову - чи то провести ще кілька боїв з Джошуа, остаточно розвінчавши міф про британського "Супермена", чи то піти у "зарубу" з на голову вищим за нього Ф’юрі. Немов та акула, Усик не зупиняється. І чекає на нову "жертву".