Скандальний боксер розкритикував британця

Джерело - The Lowdown.

Чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа є неприємною людиною та хуліганом.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО).

"Я безумовно зустрічався зі справжнім Ентоні Джошуа. Неприємна людина. Свого роду хуліган. Одного разу у мене була можливість побачити його сьогодення. Одного разу він зателефонував мені, і почав розповідати, що він збирається зробити зі мною. Це було не дуже добре з його боку, скажімо так. Це було абсолютно несподівано, він вирішив зателефонувати і почати просто ображати.

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