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Ф'юрі: Я безумовно побачив справжнього Джошуа

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Ф'юрі: Я безумовно побачив справжнього Джошуа
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - The Lowdown.

Чемпіон світу у  суперважкій вазі Ентоні Джошуа є неприємною людиною та хуліганом.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО).

"Я безумовно зустрічався зі справжнім Ентоні Джошуа.

Неприємна людина. Свого роду хуліган. Одного разу у мене була можливість побачити його сьогодення. Одного разу він зателефонував мені, і почав розповідати, що він збирається зробити зі мною. Це було не дуже добре з його боку, скажімо так. Це було абсолютно несподівано, він вирішив зателефонувати і почати просто ображати.

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Мені здається, що йому сподобалося те, що він почув у кінці нашої розмови. У будь-якому випадку, я нікому не дам мене відчитати. Я просто сказав йому правду, а правда завжди ранить", - розповів Ф'юрі.

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