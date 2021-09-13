Джерело - The Lowdown.
Чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа є неприємною людиною та хуліганом.
Про це заявив чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО).
"Я безумовно зустрічався зі справжнім Ентоні Джошуа.
Неприємна людина. Свого роду хуліган. Одного разу у мене була можливість побачити його сьогодення. Одного разу він зателефонував мені, і почав розповідати, що він збирається зробити зі мною. Це було не дуже добре з його боку, скажімо так. Це було абсолютно несподівано, він вирішив зателефонувати і почати просто ображати.
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Мені здається, що йому сподобалося те, що він почув у кінці нашої розмови. У будь-якому випадку, я нікому не дам мене відчитати. Я просто сказав йому правду, а правда завжди ранить", - розповів Ф'юрі.