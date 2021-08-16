Лопес назвав бажаний термін проведення бою з Камбососом

Поєдинок повинен відбутися в США

Джерело - Cronometro.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес хоче цієї осені провести бій з австралійцем Джорджем Камбососом.

Про це заявив сам американський боксер.

"Бій відбудеться в жовтні. Ми близькі до узгодження дати. Я посилено готуюся до бою і бігаю, щоб поліпшити роботу легенів. Поєдинок, швидше за все, відбудеться в США - в Лос-Анджелесі або Нью-Йорку. Але точно не в Австралії", - зазначив Лопес.

Нагадаємо, бій Лопес - Камбосос повинен був відбутися в середині червня. Однак через хворобу американця сутичку довелося перенести.

Раніше відомий промоутер Боб Арум окреслив плани щодо реваншу Лопеса з Ломаченком.