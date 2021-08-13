Промоутер назвав можливу дату реваншу Ломаченка з Лопесом

Реванш Василя Ломаченка (15-2, 11 КО) проти чемпіона світу Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) може відбутися у наступному році.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

"Я сподіваюся, що реванш Лопеса і Ломаченка відбудеться навесні 2022 року. Сподіваюся, що бій Лопеса проти Камбососа все ж відбудеться, а потім у першому кварталі наступного року ми зможемо влаштувати реванш, який хочуть побачити вболівальники", - сказав Арум.

Нагадаємо, перший бій Ломаченко - Лопес відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше, визначився потенційний суперник Ломаченка.