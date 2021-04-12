Атлас: Для Кроуфорда бій з Пакьяо може стати останнім

У поєдинку з Теренсом Кроуфордом (37-0-0, 28 KO) на Менні Пакьяо (62-7-2, 39 KO) чекають великі проблеми.

Про це заявив тренер Тедді Атлас.

"Мені б хотілося побачити бій Кроуфорда і Спенс. Що стосується поєдинку з Пакьяо, то, ймовірно, він стане для Менні останнім. Я буду просто ненавидіти все, якщо він піде саме так.

Кроуфорд - найкращий у світі, у нього відмінна команда. Він вміє працювати і поблизу, і на дистанції, і в цьому він нагадує мені Шугара Рея Леонарда. Пакьяо ж 42 роки, хоча це перестане мати значення, якщо сума буде вірною", - сказав Атлас.