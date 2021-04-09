Кроуфорд готовий попрощатися з Top Rank

Чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO) сяде за стіл переговорів з найкращим промоушеном.

Про це заявив тренер і менеджер боксера Браян Макінтайр.

"Після жовтня [коли закінчується контракт Кроуфорда з Top Rank - прим.], Після його майбутнього бою він сяде за стіл переговорів з найкращим промоушеном і найкращої ТВ платформою, яка тільки знайдеться.

Думаю, він готовий заради хорошої пропозиції продовжити свою кар'єру ще року на чотири", - сказав Макінтайр.