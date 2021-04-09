Кроуфорд готовий попрощатися з Top Rank

Джерело - Boxing News 24.
Чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO) сяде за стіл переговорів з найкращим промоушеном.
Про це заявив тренер і менеджер боксера Браян Макінтайр.
"Після жовтня [коли закінчується контракт Кроуфорда з Top Rank - прим.], Після його майбутнього бою він сяде за стіл переговорів з найкращим промоушеном і найкращої ТВ платформою, яка тільки знайдеться.
Думаю, він готовий заради хорошої пропозиції продовжити свою кар'єру ще року на чотири", - сказав Макінтайр.
Раніше тренер Кроуфорда розповів, що Теренс вийде в ринг 5 червня.
Нагадаємо, Кроуфорд може провести бій з Пакьяо.