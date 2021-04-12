Холіфілд битиметься з екссуперником Тайсона

Холіфілд повернеться на ринг

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд проведе виставковий бій з 47-річним ірландцем Кевіном Макбрайдом.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Бій відбудеться 5 червня нинішнього року і складатиметься з 8-ми раундів по 2 хвилини, боксери вийдуть в ринг без шоломів.

"Ми розглянули усіх боксерів, але в кінцевому підсумку вирішили, що немає нікого краще, ніж хлопець, який нокаутував і відправив на пенсію Майка Тайсона", - сказав власник Triller Раян Кевена.

Нагадаємо, Холіфілд натякнув, що Тайсон відмовився від бою.