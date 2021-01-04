 Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Сьогодні 14:15 2138
Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда
Сьогодні 18:24 261
Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг
Сьогодні 17:40 698
Гент шукає заміну Яремчуку
Сьогодні 13:24 1684
Президент Маккабі вимагає зміни умов трансферу Абади у Динамо
Сьогодні 11:14 1307
Каррі набрав рекордні в кар'єрі 62 очки
Сьогодні 10:55 492
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Сьогодні 10:29 4123
Роналду обійшов Пеле за кількістю голів
Сьогодні 09:12 1795
Зінченко відреагував на перемогу Манчестер Сіті над Челсі
Сьогодні 08:27 2252
Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у сезоні
Сьогодні 08:13 1541
Блоги
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:00 278
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:15 2130
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:00 1156
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:00 2033
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:28 515
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:41 Футбол Де Брейне відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо нового контракту 159
18:33 Беттінг Букмекерські контори для ставок на хокей 154
18:24 Футбол Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда 261
18:19 Беттінг Найкращі букмекерські контори для ставок на футбол 277
18:09 Бокс Ф'юрі: Джошуа давно уникав мене, але нарешті наш бій відбудеться 726
17:55 Футбол Сон Хин Мін став найкращим гравцем Азії 2020 року 466
17:40 Бокс Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг 698
17:26 Формула 1 Формула-1 перенесе Гран-прі Австралії 650
17:09 Хокей Гравцеві збірної Швеції погрожували в соцмережах після поразки 1155
17:00 Блог ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані 286
16:55 Футбол Колишній тренер Інтера і Роми може очолити збірну Чилі 788
16:39 Бокс Пітер Ф'юрі: Хочу побачити бій Усика та Вайлдера 1421
16:24 Футбол Скаут Динамо перегляне Абада 1402
16:09 Бокс У Великій Британії скасували всі вечора боксу в січні 1155
15:55 Футбол Реал став головним претендентом на Алабу 978
15:42 Футбол Десну покинув український захисник 1101
15:24 Футбол Лемпард відреагував на чутки про відставку 1239
15:10 Футбол Динамо назвало суперників на зборах в ОАЕ 1307
14:58 Футбол Реал Сосьєдад - Осасуна 1:1. Огляд матчу 1095
14:44 Футбол Мессі не потрапив до збірної 2020 року за версією L'Equipe 1225
14:29 Біатлон Російські біатлоністи масово знялися з турніру після приїзду допінг-офіцерів 6186 1
14:15 Блог Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор 2138
14:14 Футбол Жадсон: Уболіваю за Луческу, але не за Динамо 1301
14:00 Блог Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні 1178
13:58 Футбол Ейбар - Гранада 2:0. Огляд матчу 1278

Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг

Сьогодні 17:40 698 0
Американець висловився негативно про промоутерську компанію
Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - ChampionsHeart You Can not Play Boxing ..

Промоутерська компанія Top Rank, яка працює з Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком, була зацікавлена ​​в перемозі українського боксера.

Про це заявив тренер американця Теофімо Лопес-старший.

"У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг. До нас на прес-конференцію прийшов тільки один чоловік. Це ганьба. Це було немов удар по обличчю.

Навіть Боб Арум не поздоровив мого сина. Ніхто не прийшов на прес-конференцію. Ми працюємо на компанію, віддаємо своє серце і душу, жертвуємо своїм життям. Ми вмираємо за цю компанію. Чи не обняти мого сина, чи не вийти з ним на ринг, не прийти на інтерв'ю після бою - це огидно з їх боку.

Але ми повинні працювати з цим. Цього хоче Бог, оскільки це мотивує мене. Це робить мене сильнішим людиною. У мене немає нічого проти Боба Арума та інших керівників Top Rank. Вони просто не люблять мене за мій великий рот", - сказав Лопес-старший.

Раніше, Ломаченко звинуватив одну з суддів бою з Лопесом в упередженості.

Коментарі ()