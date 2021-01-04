Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг

Джерело - ChampionsHeart You Can not Play Boxing ..
Промоутерська компанія Top Rank, яка працює з Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком, була зацікавлена в перемозі українського боксера.
Про це заявив тренер американця Теофімо Лопес-старший.
"У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг. До нас на прес-конференцію прийшов тільки один чоловік. Це ганьба. Це було немов удар по обличчю.
Навіть Боб Арум не поздоровив мого сина. Ніхто не прийшов на прес-конференцію. Ми працюємо на компанію, віддаємо своє серце і душу, жертвуємо своїм життям. Ми вмираємо за цю компанію. Чи не обняти мого сина, чи не вийти з ним на ринг, не прийти на інтерв'ю після бою - це огидно з їх боку.
Але ми повинні працювати з цим. Цього хоче Бог, оскільки це мотивує мене. Це робить мене сильнішим людиною. У мене немає нічого проти Боба Арума та інших керівників Top Rank. Вони просто не люблять мене за мій великий рот", - сказав Лопес-старший.
Раніше, Ломаченко звинуватив одну з суддів бою з Лопесом в упередженості.