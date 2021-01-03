Ломаченко звинуватив одну з суддів бою з Лопесом в упередженості

Перед боєм з Теофімо Лопесом команда Василя Ломаченка просила про заміну судді Джулі Ледерман.

Про це заявив сам український боксер.

"Коли я говорив про зарядженості суддів, то мав на увазі упередженість. Якщо подивитися на рахунок, який вони дали, тут питання або в компетентності, або в необ'єктивності. Але я нічого не міг вдіяти, адже штат Невада, де проводився бій, допустив їх .

Хоча перед боєм наш адвокат просив замінити Джулі Ледерман. Вона з того ж штату, що і Лопес. Ми не хотіли, щоб мене хтось судив з Каліфорнії, а Теофімо - з Нью-Йорка. Адвокат дав запит, але його відхилили, сказали, що все буде в порядку", - сказав Ломаченко.