Чемпіон світу в середній вазі за версією IBF і IBO Геннадій Головкін (40-1-1, 35 KO) і його суперник поляк Каміль Шеремета (21-0-0, 5 KO) провели фінальну пресконференцію перед поєдинком.

The First Face-Off: @GGGBoxing vs. Kamil Szeremeta 🥊 pic.twitter.com/YuuVixVMta