Боксери зустрілися на фінальній пресконференції

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в середній вазі за версією IBF і IBO Геннадій Головкін (40-1-1, 35 KO) і його суперник поляк Каміль Шеремета (21-0-0, 5 KO) провели фінальну пресконференцію перед поєдинком.

Зустріч боксерів відбулася в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США), де також буде проходити їх бій. Після спілкування з журналістами боксери провели традиційну дуель поглядів.

Бій Головкін - Шеремета відбудеться в п'ятницю, 18 грудня, в Голлівуді.

Нагадаємо, Альварес відмовився від третього бою з Головкіним.