Альварес відмовився від третього бою з Головкіним

Лідер рейтингу найкращих боксерів світу мексиканець Сауль Альварес відмовився від третього бою з казахстанцем Геннадієм Головкіним.

Про це заявив тренер мексиканця Едді Рейносо.

"Альваресу буде зараз дуже важко зробити ліміт середньої ваги. Так що єдиним логічним варіантом в 72,6 кг може бути хіба що бій з Головкіним. Хоча мені здається, що навіть казахстанців ця вага дається дуже непросто. Зараз ми прийняли рішення відмовитися від середнього дивізіону. Ми зосереджені на другій середній категорії. Мета Канело - стати абсолютним чемпіоном світу", - сказав Рейносо.