Ф'юрі: Раджу Вайлдеру терміново проконсультуватися з лікарями

Боксер Деонтей Вайлдер має звернутися до лікарів за психологічною допомогою.

Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

"Кожен по-своєму сприймає поразку. Я впевнений, що це вплинуло на психологічне здоров'я Вайлдера. Він не програвав 12 років, а потім раптом опинився в нокауті, був порваний на шматки, навіть не беручи участь в бою, оскільки він вийшов одностороннім. Це зробило на нього вплив. Різні люди висловлюють себе по-різному, але починати ці безглуздими розмови було нерозумно.

Я не хочу сказати нічого негативного, оскільки раніше у мене самого було поганий психологічний стан. Я сам ніс багато д*рьма. Так що я знаю, звідки це у нього з'явилося.

Я раджу Вайлдеру терміново проконсультуватися з лікарями. Після бою пройшов майже рік, а він як і раніше твердить одне і те ж. Це руйнівно для його кар'єри, репутації і психологічного добробуту", - зазначив Ф'юрі.