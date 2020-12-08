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Ф'юрі: Раджу Вайлдеру терміново проконсультуватися з лікарями

Сьогодні 20:10 994 0
Боксер впевнений, що ураження вплинуло на Вайлдера психологічно
Ф'юрі: Раджу Вайлдеру терміново проконсультуватися з лікарями
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Sportbible.

Боксер Деонтей Вайлдер має звернутися до лікарів за психологічною допомогою.

Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

"Кожен по-своєму сприймає поразку. Я впевнений, що це вплинуло на психологічне здоров'я Вайлдера. Він не програвав 12 років, а потім раптом опинився в нокауті, був порваний на шматки, навіть не беручи участь в бою, оскільки він вийшов одностороннім. Це зробило на нього вплив. Різні люди висловлюють себе по-різному, але починати ці безглуздими розмови було нерозумно.

Я не хочу сказати нічого негативного, оскільки раніше у мене самого було поганий психологічний стан. Я сам ніс багато д*рьма. Так що я знаю, звідки це у нього з'явилося.

Я раджу Вайлдеру терміново проконсультуватися з лікарями. Після бою пройшов майже рік, а він як і раніше твердить одне і те ж. Це руйнівно для його кар'єри, репутації і психологічного добробуту", - зазначив Ф'юрі.

Раніше, Джошуа порадив Ф'юрі змінити промоутера.

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