Джошуа порадив Ф'юрі змінити промоутера

Джерело - Daily Mail.
Володарю титулу WBC Тайсона Ф'юрі варто підписати контракт з промоутерською компанією Matchroom Boxing.
Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.
"Я вважаю, що Тайсону слід перейти до Matchroom і дозволити промоутерам управляти його кар'єрою. Він стане суперзіркою, якщо звернеться до нас. Ф'юрі міг би пройти весь цей шлях.
Ми поглянемо на його піар, проаналізуємо імідж, приберемо мінуси і зробимо наш бій таким, яким він повинен бути. У Тайсона є великий потенціал", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, що справами Ф'юрі займається компанія Top Rank, главою якої є американський менеджер Боб Арум.
Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.