Джошуа порадив Ф'юрі змінити промоутера

Володарю титулу WBC Тайсона Ф'юрі варто підписати контракт з промоутерською компанією Matchroom Boxing.

Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

"Я вважаю, що Тайсону слід перейти до Matchroom і дозволити промоутерам управляти його кар'єрою. Він стане суперзіркою, якщо звернеться до нас. Ф'юрі міг би пройти весь цей шлях.

Ми поглянемо на його піар, проаналізуємо імідж, приберемо мінуси і зробимо наш бій таким, яким він повинен бути. У Тайсона є великий потенціал", - сказав Джошуа.