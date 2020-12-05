Усе залежить від менеджера Усика Егіса Клімаса

Джерело - Betway Insider.

Промоутерська компанія Top Rank не відмовилася б від підписання контракту з українським боксером Олександром Усиком.

Про це заявив її керівник Боб Арум.

"Ми були б щасливі підписати його. Я досить добре його знаю через ситуацію з Ломаченком. Top Rank із задоволенням стане його промоутером, якщо не буде ніяких перешкод. Усик - чудовий боксер і спортсмен, але крім того, він ще й чудовий, дуже розумний і веселий чоловік", - заявив промоутер.

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"Усик не виходив на нас, але у нього той же менеджер, що і у Ломаченка - Егіс Клімас. Егіс б зв'язався зі мною, якби у нас була можливість вийти на Усика. Тому від Егіса залежить, чи зв'яжеться він зі мною - у нас чудові стосунки", - сказав Арум.

Нагадаємо, Паркер хоче битися з Усиком за пояс WBO.