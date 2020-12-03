Усик вказав причини, по яких хоче піти від К2 Promotions

Відомий український боксер у надважкій вазі Олександр Усик хоче залишити промоутерську компанію K2 Promotions.

Про це заявив сам боксер.

"Може і не треба йти, а може треба. Свій перший професійний двобій я провело 9 листопада 2013 року. І значить 9 листопада цього роки було 7 років з моменту підписання контракту. В угоді написано, що вона не може діяти більше 7 років.

Так, перший раз у мене було підписано на 3 роки - до чемпіонського поєдинку. Якщо протягом трьох років компанія не організовує бій за пояс - контракт припиняється. А якщо я стаю чемпіоном світу, то вона продовжується на поєдинки, але не може діяти довше 7 років.

Після закінчення контракту у нас є час, щоб поговорити про подальшу співпрацю. Також у них є першочергове право вести зі мною переговори. Якась компанія, приміром, пропонує мені 1 долар, а моя каже: "Ми тобі дамо півтора". Цікаво виходить. Просто треба зараз спілкуватися з усіма компаніями, які брали участь і в початковій розмові.

Чому хочу піти від К2? Хочу рухатися своїм шляхом, тому що з ними не буде USYK 17 Promotion, буде - K2 Promotions. Виходить, я буду розвивати чужу компанію. Я хочу вигідні для себе умови. У спортсмена є певний час, коли він може заробити, і я хочу з своєї кар'єри вичавити максимум.

Якщо K2 запропонує мені кращі умови для заробітку, то я продовжу з ними контракт, чому ні? У мене з усіма там хороші відносини. Я хочу максимально порядно виконати свої зобов'язання, і все", - сказав Усик.