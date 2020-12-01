Паркер хоче битися з Усиком за пояс WBO

Боксер Джо Паркер є головним претендентом на бій проти Олександра Усика за титул WBO, якщо Ентоні Джошуа зробить пояс вакантним.

Про це розповів менеджер боксера Девід Хіггінс.

Актуально: У Джойса хороші шанси перемогти Усика - журналіст

"Якщо Джошуа віддасть титул, то Паркер хоче битися з Усиком. Ми обговорювали це з Клімасом і Красюком, командою Усика. Це хороші хлопці, з ним можна вести переговори.

Паркер готовий битися за титул, якщо буде можливість. Ми вже написали WBO, що хочемо бути в списку, якщо санкціонують поєдинок", - сказав менеджер боксера Девід Хіггінс.