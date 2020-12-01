 Паркер хоче битися з Усиком за пояс WBO | Бокс | Champion.com.ua
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Паркер хоче битися з Усиком за пояс WBO

Сьогодні 20:47 406 0
Девід Хіггінс прокоментував бій за вакантний титул WBO
Паркер хоче битися з Усиком за пояс WBO
#Паркер, #Усик

Джерело - sport.ua.

Боксер Джо Паркер є головним претендентом на бій проти Олександра Усика за титул WBO, якщо Ентоні Джошуа зробить пояс вакантним.

Про це розповів менеджер боксера Девід Хіггінс.

Актуально: У Джойса хороші шанси перемогти Усика - журналіст

"Якщо Джошуа віддасть титул, то Паркер хоче битися з Усиком. Ми обговорювали це з Клімасом і Красюком, командою Усика. Це хороші хлопці, з ним можна вести переговори.

Паркер готовий битися за титул, якщо буде можливість. Ми вже написали WBO, що хочемо бути в списку, якщо санкціонують поєдинок", - сказав менеджер боксера Девід Хіггінс.

Паркер перебував на 3 місці рейтингу WBO після Усика і Даніеля Дюбуа, проте останній програв Джо Джойсу і випав зі списку кандидатів.

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