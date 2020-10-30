Чісора: Іду в битву в африканському стилі - ви будете здивовані

Джерело - Sky Sports.
Британський боксер Дерек Чісора здатний здивувати в поєдинку з Олександром Усиком, незважаючи на те, що українець вважається фаворитом.
Про це заявив сам боксер.
"Я йду на війну в африканському стилі. Він приходить в європейському стилі, а я - в африканському. Настав час війни, час бою. Не пропустіть це. Краще він мене нокаутував би, ніж я взагалі нічого не робив.
Ви будете здивовані тому, що буде в ринзі. Я або нокаутую його, або він здасться у своєму кутку", - сказав Чісора.
Раніше, Усик і Чісора провели дуель поглядів.