Чісора: Іду в битву в африканському стилі - ви будете здивовані

Британський боксер Дерек Чісора здатний здивувати в поєдинку з Олександром Усиком, незважаючи на те, що українець вважається фаворитом.

Про це заявив сам боксер.

"Я йду на війну в африканському стилі. Він приходить в європейському стилі, а я - в африканському. Настав час війни, час бою. Не пропустіть це. Краще він мене нокаутував би, ніж я взагалі нічого не робив.

Ви будете здивовані тому, що буде в ринзі. Я або нокаутую його, або він здасться у своєму кутку", - сказав Чісора.