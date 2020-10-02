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Ф'юрі: Поважаю Джошуа, але в цій грі я боєць вищого рівня

Сьогодні 16:10 236 0
Ф'юрі впевнений, що переможе Джошуа в боксерському поєдинку
Ф'юрі: Поважаю Джошуа, але в цій грі я боєць вищого рівня
#Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Talk Sport.

Чемпіон світу за версією в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) поважає володаря титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО), однак вважає його нижчого рівня, ніж він.

Про це заявив сам боксер.

"Я поважаю Ентоні Джошуа, я поважаю його походження і те, що він зробив, але в цій грі є рівні. І я - це вищий рівень. Я думаю, що Джошуа - важковаговик третього рівня.

Я можу перемогти його в боксерському поєдинку, я можу перемогти його в ударі кулаком, я можу перемогти його будь-яким способом протягом тижня.

Я б нокаутував Джошуа за три раунди. Як він планує піти з мого шляху? Чи достатньо він швидкий, щоб піти з дороги? Я б легко уклав його за 2-3 раунди. Він дуже вразливий на початку бою. Треба тільки донести один лівий хук в голову, по корпусу або куди завгодно - і з ним покінчено. Джошуа не може тримати ці удари.

Коли ми влаштуємо цей бій, я покажу, що робити з таким бодибілдером, як Джошуа. Він здався проти Енді Руїса, а коли ти один раз зламався в думках, то завжди будеш здаватися", - сказав Ф'юрі.

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