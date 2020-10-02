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У промоутера Усика та Джошуа виявили коронавірус

Сьогодні 08:57 294 0
Промоутер здав позитивний тест на коронавірус
У промоутера Усика та Джошуа виявили коронавірус
#Гірн, #Усик, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн заразився коронавірусом.

Про це розповів сам промоутер.

"Дуже засмутився, коли дізнався, що у мене позитивний результат на COVID-19. Я був змушений миттєво покинути місце проведення івенту. На щастя, всі інші тести були негативними. Найближчим часом буду перебувати вдома на самоізоляції", - розповів Гірн.

Британець є спів-промоутером українського суперважкоатлета Олександра Усика і володаря титулів WBA, IBF, WBO і IBO в цій же вазі Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Усик підписав контракт на бій з Чісорою.

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