У промоутера Усика та Джошуа виявили коронавірус

Промоутер здав позитивний тест на коронавірус

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн заразився коронавірусом.

Про це розповів сам промоутер.

"Дуже засмутився, коли дізнався, що у мене позитивний результат на COVID-19. Я був змушений миттєво покинути місце проведення івенту. На щастя, всі інші тести були негативними. Найближчим часом буду перебувати вдома на самоізоляції", - розповів Гірн.

Британець є спів-промоутером українського суперважкоатлета Олександра Усика і володаря титулів WBA, IBF, WBO і IBO в цій же вазі Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Усик підписав контракт на бій з Чісорою.