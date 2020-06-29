Вайт: У Ф'юрі є вибір - або битися зі мною, або звільнити титул

Боксер втомився від того, що чемпіони світу уникають його

Обов'язковий претендент на титул WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт розраховує на те, що чинний чемпіон Тайсон Ф'юрі звільнить свій титул, якщо не погодиться зустрінеться з ним на рингу після поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам боксер.

"Я б не став боротися за вакантний пояс WBC, тому що я тимчасовий чемпіон. У будь-якому випадку я стаю чемпіоном світу автоматично. Але я хочу битися з Тайсоном Ф'юрі. Я хочу, щоб Люк Ф'юрі припинив возитися і вийшов зі мною в ринг. Візьми і бийся. Доведи світу, що ти Тайсон Ф'юрі, а не Люк Ф'юрі. Якщо він втече і не буде битися зі мною, тоді він Люк назавжди. Його справжнє ім'я Люк. Він фальшивий Тайсон. Люк завжди був жертвою. Він завжди грає в жертву і йому це сходить з рук. Ф'юрі вкрав мою позицію обов'язкового претендента. Я сподіваюся, що він не буде боягузом і звільнить титул. Зараз Тайсон несе маячню: "Ніякий пояс не буде диктувати мені, що робити". Я втомився від того, що чемпіони світу говорять всяке лайно і йдуть в сторону. Але ж WBC дозволяє Ф'юрі це робити", - сказав Вайт.

Нагадаємо, Ф'юрі назвав сміхотворний гонорар за виставковий бій з Тайсоном.

Раніше Ф'юрі відмовився співпрацювати зі скандальним радником.