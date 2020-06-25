Ф'юрі відмовився співпрацювати зі скандальним радником

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) після негативної реакції ірландської влади на його співпрацю з Деніелом Кінаханом вирішив відмовитися від його послуг.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"На вихідних я багато спілкувався з Тайсоном Ф'юрі, і ми обидва прийшли до рішення, що я, Top Rank і Ф'юрі будуть вести всі переговори про майбутніх боях. Чи буде це бій з Джошуа, або з Вайлдером, або з кимось ще. ми поінформували Едді Гірна про це. Він знає, з ким вести переговори. ми з Тайсоном довго це обговорювали. Все повинно бути саме так.

Це зніме багато вопроси.Ми спілкувалися з Деніелом, якого ми з Тайсоном обидва любимо, поважаємо і захоплюємося ним, і він розуміє, що це найкращий спосіб вести переговори для команди Тайсона. І Тайсон і я обговорювали це з Деном, і він погодився і побажав нам удачі. Він хоче тільки добра для Тайсона Ф'юрі.

Ми працюємо зараз зі спортивними аренами в Неваді і Техасі, щоб провести цей бій Ф'юрі-Уайлдер в грудні. Також ми будемо вести переговори з Едді Гірном і Джошуа і з будь-якої спортивною ареною, яка захоче прийняти бій Ф'юрі-Джошуа за умови, що Джошуа переможе Пулєва, а Ф'юрі - Вайлдера", - зазначив Арум.