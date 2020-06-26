Ф'юрі назвав сміхотворний гонорар за виставковий бій з Тайсоном

З володарем титулу WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі були невдалі переговори з приводу виставкового бою із легендою Майком Тайсоном.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Люди Тайсона зв'язувалися зі мною. Все було реально, але ми так і не домовилися. Ті, хто пропонував гроші Майку, запропонували нам дрібниця. Тайсон говорив про суму в 500 мільйонів доларів. Але цифра, яку ми побачили на папері, була просто сміховинною.

ESPN пропонував мені за виставковий бій 10 мільйонів доларів. Але я не готовий ризикувати своєю репутацією заради такої дрібниці. Якби я програв, все говорили б, що я нікчемний боксер, тому що мене здолав 53-річний мужик. Якби виграв, то мене називали б задиракою. Мені це не потрібно", - сказав Ф'юрі.