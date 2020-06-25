Українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку слід сконцентрувати свої сили на боксі, а не на політиці.

Про це розповів український борець та народний депутат Жан Беленюк.

"Що стосується Усика, то, на мій суб'єктивний погляд, я б на його місці сконцентрувався на занятті спортом. А політика, політичні моменти – це вже потім, з часом, коли він буде себе бачити поза спортом. Він зможе проконсультуватися з людьми, якось вибудувати свою політичну стратегію і бачення. І потім відстоювати ту позицію, яку він вважає правильною.

Я вважаю, що Вася Ломаченко і Саша Усик – це гордість країни. Вони до недавніх пір в вечорах боксу об'єднували абсолютно всю Україну – від Заходу до Сходу. Тому логічніше було б їм займатися саме цим.

Їх знімання в російському православному фільмі? Я теж віруюча людина, теж ходжу до церкви. Але я вважаю, що подібні речі повинні знаходитися всередині людини. І справа кожного – розголошувати це чи не розголошувати. Я не розголошую", - розповів Беленюк.