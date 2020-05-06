Джерело - Чемпіон.
Українські боксери Василь Ломаченко і Олександр Усик знялися у релігійному фільмі.
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"Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і Російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України, бійці залишаються відданими Богові, вірі, вітчизні!" - йдеться в описі.
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