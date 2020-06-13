Ф'юрі запевнив, що неважливо, скільки ти заробляєш

Гроші та речі не приносять щастя, його можна знайти всередині самих себе.

Таку думку висловив чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

"Якщо якийсь промоутер може влаштувати подібне, тоді він - чарівник. Френк повернув мене на вершину з самих низів. Він говорив мені, що збирається робити, і робив це. Мабуть, він - чарівник. Я знаю, що неважливо, скільки ти заробляєш. Гроші ніколи не зроблять тебе щасливим. Гроші та речі не приносять щастя. Його можна знайти всередині самих себе", - розповів Фьюрі.

Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.

Раніше Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році.