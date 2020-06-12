Визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої

Френк Воррен прокоментував преміальні Ф‘юрі та Джошуа

Френк Воррен, промоутер чинного чемпіона світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) назвав суму, яку може отримати його підопічний і володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа за два поєдинки.

Про це розповів сам промоутер.

"Хлопці можуть отримати по 60-70 млн доларів за перший бій - і вдвічі більше, якщо реванш відбудеться в 2021 році. Але поки що нічого не узгоджено, і у нас немає контракту", - розповів Воррен.

Нагадаємо, Гірн назвав можливу дату бою Джошуа – Пулєв.