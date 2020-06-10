Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році

Джерело - Sky Sports.
Британські чемпіони світу Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв в наступному році.
Про це повідомив промоутер Едді Гірн.
"Ми робимо великий прогрес. Нам ще багато що належить подолати. Ми шукаємо місця і дати проведення боїв. Джошуа і Ф'юрі згодні з фінансовими умовами боїв. Ми ще не підписали контракти, тому що є речі, які потрібно допрацювати. Це найбільший бій в історії британського боксу. У нашому поколінні ніколи не буде такого гучного поєдинку", - сказав Гірн.
Нагадаємо, Джошуа вийшов на протест Black Lives Matter на милицях.
Нещодавно Арум розповів, що бій Ф'юрі - Джошуа буде великим, де б він не відбувся.