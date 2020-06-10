Джерело - Чемпіон.
Британські чемпіони світу Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв в наступному році.
Це підтвердив один з участників бою Тайсон Ф'юрі.
"Це офіційно. Бій Ф'юрі - Джошуа узгоджений на наступний рік. Спочатку я размажу Деонтея Вайлдера, а потім знищу Ентоні Джошуа", - написав Ф'юрі.
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It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyjoshua #WEARESPARTANS MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN.🙏🏻👍🏻 god bless @khksports @mtkglobal @toprank @frank_warren_official @btsport @espn @gypsykingofficialmerchandise @
Нагадаємо, Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером року.