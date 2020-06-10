Спочатку я размажу Деонтея Вайлдера, а потім знищу Ентоні Джошуа, - написав Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Британські чемпіони світу Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв в наступному році.

Це підтвердив один з участників бою Тайсон Ф'юрі.

"Це офіційно. Бій Ф'юрі - Джошуа узгоджений на наступний рік. Спочатку я размажу Деонтея Вайлдера, а потім знищу Ентоні Джошуа", - написав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером року.