Боксер заробив 57 мільйонів доларів

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером у 2020 році.

Про це повідомляє Forbes.

Напередодні видання опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів 2020 року.

За останні 12 місяців Тайсон Ф'юрі заробив в цілому $ 57 млн. Ф'юрі розташувався на 11-му рядку рейтингу.

Крім Ф'юрі в рейтинг потрапили ще три представники боксу - Ентоні Джошуа (19-е місце, $ 47 млн), Деонтей Вайлдер (20-е, $ 46,5 млн) і Сауль Альварес (30-е місце, $ 37 млн).

Нагадаємо, з представників змішаних єдиноборств в рейтинг потрапив колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор, який посів 16-е місце в рейтингу.

Раніше, Ф'юрі хоче отримати найбільший контракт в історії боксу.