Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа зустрінеться з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі на початку 2021 року.

Про це заявив промоутер Баррі Гірн.

"Я впевнений, що їх бій на 95% відбудеться на початку наступного року. Джошуа - найзручніший в плані роботи боксер, з яким мені доводилося зустрічатися. Він згоден на бій з будь-яким суперником. Джошуа дуже зацікавлений в проведенні об'єднавчого бою з Тайсоном, щоб дістати його пояс.

Але можу зазначити, що і Ф'юрі нікого не боїться. Він знає, що в разі перемоги над Джошуа, він стане ще більш важливою фігурою в світі боксу. Шанси на те, що бій пройде в 2020 році - 50 на 50. А на початку 2021-го - 95 проти 5" - зазначив Гірн.