 Арум: Ми не побачимо бій Джошуа і Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Ми не побачимо бій Джошуа і Ф'юрі

Вчора 23:12 1060 0
Промоутер вірить у перемогу Пулєва над Джошуа
Арум: Ми не побачимо бій Джошуа і Ф'юрі
#Арум, #Джошуа

Джерело - Top Rank.

Клієнти промоутерської компанії Тайсон Ф'юрі і Кубрат Пулєв влаштують бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Про це заявив керівник компанії Боб Арум.

"Ф'юрі - Пулєв - це поєдинок, який я з нетерпінням чекаю. Він відбудеться після того, як Кубрат нокаутує Джошуа.

Я не розраховую побачити бій Джошуа і Ф'юрі. Чому? Все просто: як тільки Пулєв поб'є Джошуа, це вже буде не актуально", - заявив Арум.

Раніше, Джошуа заявляв, що Пулєв не його рівень.

Нагадаємо, Джошуа назвав бій мрії.

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