Арум: Ми не побачимо бій Джошуа і Ф'юрі

Клієнти промоутерської компанії Тайсон Ф'юрі і Кубрат Пулєв влаштують бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Про це заявив керівник компанії Боб Арум.

"Ф'юрі - Пулєв - це поєдинок, який я з нетерпінням чекаю. Він відбудеться після того, як Кубрат нокаутує Джошуа.

Я не розраховую побачити бій Джошуа і Ф'юрі. Чому? Все просто: як тільки Пулєв поб'є Джошуа, це вже буде не актуально", - заявив Арум.